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Аль-Иттихад - Аль-Шабаб 22 Января прямая трансляция

22 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 16-й тур
Аль-Иттихад
Аль-Шабаб

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттихад - Аль-Шабаб, которое состоится 22 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Иттихад
Джидда
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
История личных встреч
26.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 29-й тур Аль-Иттихад1 : 3Аль-Шабаб
03.11.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 12-й тур Аль-Шабаб1 : 0Аль-Иттихад
16.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур Аль-Иттихад4 : 1
11.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур 1 : 1Аль-Иттихад
07.01.2025 Кубок Короля 1/4 финала 2 : 2 1 : 3Аль-Иттихад
06.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур Аль-Иттихад2 : 1
30.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур 0 : 4Аль-Иттихад
15.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур Аль-Шабаб2 : 1
10.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур 3 : 2Аль-Шабаб
06.01.2025 Кубок Короля 1/4 финала Аль-Шабаб2 : 1
05.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур Аль-Шабаб2 : 2
30.11.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 12-й тур Аль-Шабаб1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль1643
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад1540
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср1632
4 Аль-Кадисия1531
5 Аль-Ахли1629
6 Аль-Шабаб1526
7 Эр-Рияд1625
8 Аль-Халидж1623
9 Аль-Таавун1622
10 Аль-Иттифак1618
11 Дамак1518
12 Аль-Холуд1616
13 Аль-Фейха1615
14 Аль-Охдуд1615
15 Аль-Раед1614
16
Зона вылета
Аль-Ороба1513
17
Зона вылета
Аль-Вахда1612
18
Зона вылета
Аль-Фатех156

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