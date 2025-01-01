03:55 ()
Свернуть список

Лидс Юнайтед - Норвич Сити 22 Января прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
22 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 28-й тур
Лидс Юнайтед
Норвич Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Норвич Сити, которое состоится 22 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Норвич Сити1 : 1Лидс Юнайтед
16.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч Лидс Юнайтед4 : 0Норвич Сити
12.05.2024 Англия - Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч Норвич Сити0 : 0Лидс Юнайтед
24.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Норвич Сити
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Норвич Сити2 : 3Лидс Юнайтед
13.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Лидс Юнайтед2 : 1Норвич Сити
31.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Норвич Сити1 : 2Лидс Юнайтед
02.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Лидс Юнайтед1 : 3Норвич Сити
25.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Норвич Сити0 : 3Лидс Юнайтед
28.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Норвич Сити2 : 1Лидс Юнайтед
19.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Лидс Юнайтед3 : 0
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Лидс Юнайтед1 : 0
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 3 : 3Лидс Юнайтед
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Лидс Юнайтед1 : 1
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 0 : 1Лидс Юнайтед
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 2 : 0Норвич Сити
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Норвич Сити0 : 4
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Норвич Сити2 : 1
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 0 : 1Норвич Сити
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Норвич Сити1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2756
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2755
3
Плей-офф
Бёрнли2753
4
Плей-офф
Сандерленд2751
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2742
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2741
7 Мидлсбро2741
8 Уотфорд2741
9 Бристоль Сити2737
10 Шеффилд Уэнсдей2737
11 Норвич Сити2736
12 Куинз Парк Рейнджерс2735
13 Суонси Сити2734
14 Ковентри Сити2732
15 Оксфорд Юнайтед2732
16 Престон Норт Энд2731
17 Миллуолл2630
18 Сток Сити2728
19 Дерби Каунти2727
20 Кардифф Сити2727
21 Халл Сити2726
22
Зона вылета
Портсмут2626
23
Зона вылета
Лутон Таун2726
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2721

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close