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Портсмут - Сток Сити 22 Января прямая трансляция

Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия), вместимость: 20821
22 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 28-й тур
Портсмут
Сток Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портсмут - Сток Сити, которое состоится 22 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портсмут
Портсмут
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Марк Робинс
История личных встреч
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Сток Сити6 : 1Портсмут
20.02.2010 Англия - Премьер-лига 27-й тур Портсмут1 : 2Сток Сити
22.11.2009 Англия - Премьер-лига 13-й тур Сток Сити1 : 0Портсмут
27.10.2009 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Портсмут4 : 0Сток Сити
21.02.2009 Англия - Премьер-лига 26-й тур Сток Сити2 : 2Портсмут
05.10.2008 Англия - Премьер-лига 7-й тур Портсмут2 : 1Сток Сити
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Портсмут2 : 1
15.01.2025 Англия — Чемпионшип 16-й тур 3 : 0Портсмут
10.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 2 : 0Портсмут
05.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 1 : 0Портсмут
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Портсмут4 : 0
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 1 : 1Сток Сити
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 2 ДВСток Сити
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Сток Сити0 : 0
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 0 : 0Сток Сити
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Сток Сити1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2756
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2755
3
Плей-офф
Бёрнли2753
4
Плей-офф
Сандерленд2751
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2742
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2741
7 Мидлсбро2741
8 Уотфорд2741
9 Бристоль Сити2737
10 Шеффилд Уэнсдей2737
11 Норвич Сити2736
12 Куинз Парк Рейнджерс2735
13 Суонси Сити2734
14 Ковентри Сити2732
15 Оксфорд Юнайтед2732
16 Престон Норт Энд2731
17 Миллуолл2630
18 Сток Сити2728
19 Дерби Каунти2727
20 Кардифф Сити2727
21 Халл Сити2726
22
Зона вылета
Портсмут2626
23
Зона вылета
Лутон Таун2726
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2721

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