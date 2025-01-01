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Шеффилд Уэнсдей - Бристоль Сити 22 Января прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
22 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 28-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Бристоль Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Бристоль Сити, которое состоится 22 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Бристоль Сити
Бристоль
История личных встреч
02.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Бристоль Сити0 : 0Шеффилд Уэнсдей
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 1Бристоль Сити
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Бристоль Сити1 : 0Шеффилд Уэнсдей
17.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1Бристоль Сити
27.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Бристоль Сити2 : 0Шеффилд Уэнсдей
28.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Бристоль Сити1 : 2Шеффилд Уэнсдей
22.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0Бристоль Сити
22.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 0Бристоль Сити
07.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Бристоль Сити1 : 2Шеффилд Уэнсдей
03.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Бристоль Сити4 : 0Шеффилд Уэнсдей
19.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 3 : 0Шеффилд Уэнсдей
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 1 4 : 3Шеффилд Уэнсдей
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Шеффилд Уэнсдей4 : 2
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 3 : 1Шеффилд Уэнсдей
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 1 : 0Бристоль Сити
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Бристоль Сити1 : 2
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Бристоль Сити1 : 0
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 2 : 2Бристоль Сити
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Бристоль Сити3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2756
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2755
3
Плей-офф
Бёрнли2753
4
Плей-офф
Сандерленд2751
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2742
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2741
7 Мидлсбро2741
8 Уотфорд2741
9 Бристоль Сити2737
10 Шеффилд Уэнсдей2737
11 Норвич Сити2736
12 Куинз Парк Рейнджерс2735
13 Суонси Сити2734
14 Ковентри Сити2732
15 Оксфорд Юнайтед2732
16 Престон Норт Энд2731
17 Миллуолл2630
18 Сток Сити2728
19 Дерби Каунти2727
20 Кардифф Сити2727
21 Халл Сити2726
22
Зона вылета
Портсмут2626
23
Зона вылета
Лутон Таун2726
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2721

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