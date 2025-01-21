"Бенфика" - "Барселона". Прогноз на матч Лиги чемпионов 21 января

Дата публикации: 21-01-2025

Каталонцы практически гарантировали себе участие в 1/8 финала. Португальцам еще нужно постараться, не только чтобы туда попасть, но и просто гарантировать себе выход в плей-офф. Начало в 23.00.

Положение "Бенфики" прямо сейчас выглядит достаточно неплохим, если не рассматривать в качестве обязательной цели прямое попадание в 1/8 финала, — 10 очков и 15-е место. Позади сразу 9 команд, которые находятся еще в худшем положении. Однако необходимо учитывать, что в последних двух турах лиссабонцы встречаются с "Барселоной" дома и на выезде с "Ювентусом". То есть, существует немаленькая вероятность, что португальцы в январе наберут в двух матчах ноль очков и вполне могут выпасть из "топ-24".

У "Бенфики" четырехматчевая беспроигрышная серия, а фактически победная, ведь три из этих матчей пришлись на кубковые игры Португалии, в том числе на ту, в которой "Бенфика" по пенальти прошла соседей из "Спортинга". Что касается "Барселоны", у нее беспроигрышная серия немногим длиннее — 5 матчей. Сначала была победа над "Барбастро" в Кубке (4:0), "Атлетик" в Суперкубке, победа в "класико" там же, в финале (5:2), разгром "Бетиса" в Ла Лиге (5:1), однако в последнем матче ничья с "Хетафе" (1:1).

На что тут ставить, подсказывает сама линия. Победа "Барселоны" за кф. 1,95-2,00 — настоящий подарок, потому как мотивация для каталонцев при нынешней плотности в таблице общего этапа ничуть не меньше, чем у лиссабонцев. Ну и, конечно, нельзя не обойти стороной тот факт, что "Барселона" в этой ЛЧ забила уже 21 гол. Результативность последних игр тоже впечатляет. Поэтому добавляем опцию "П2 + тотал больше 2,5" за кф. 2,55-2,6.