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Фейеноорд - Бавария 22 Января прямая трансляция

Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
22 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Фейеноорд
Бавария

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Бавария, которое состоится 22 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Бавария
Мюнхен, Германия
22 Германия вр Тимон Велленройтер
16 Испания зщ Уго Буэно
18 Австрия зщ Гернот Траунер
33 Словакия зщ Давид Ганцко
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
10 Нидерланды пз Калвин Стенгс
24 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
27 Нидерланды пз Антони Миламбо
23 Алжир нп Анис Хадж Мусса
14 Бразилия нп Игор Пайшао
29 Мексика нп Сантьяго Хименес
1 Германия вр Мануэль Нойер
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
6 Германия зщ Йозуа Киммих
27 Австрия пз Конрад Лаймер
8 Германия пз Леон Горецка
17 Франция пз Майкл Олисе
42 Германия пз Джамал Мусиала
10 Германия нп Лерой Зане
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Дания Брайан Приске Педерсен
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 1 : 1Фейеноорд
15.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8. 1-й тур 1 : 4Фейеноорд
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур Фейеноорд1 : 2
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 3 : 0Фейеноорд
17.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 1 : 2Фейеноорд
18.01.2025 Германия — Бундеслига 18-й тур Бавария3 : 2
15.01.2025 Германия — Бундеслига 17-й тур Бавария5 : 0
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур 0 : 1Бавария
20.12.2024 Германия — Бундеслига 15-й тур Бавария5 : 1
14.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур 2 : 1Бавария
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Фейеноорд» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Барселона615
3
1/8 финала
Аталанта714
4
1/8 финала
Арсенал613
5
1/8 финала
Байер613
6
1/8 финала
Интер М613
7
1/8 финала
Астон Вилла713
8
1/8 финала
Брест613
9
Плей-офф
Монако713
10
Плей-офф
Лилль613
11
Плей-офф
Боруссия Д612
12
Плей-офф
Бавария612
13
Плей-офф
Атлетико М612
14
Плей-офф
Милан612
15
Плей-офф
Ювентус611
16
Плей-офф
Бенфика610
17
Плей-офф
Спортинг610
18
Плей-офф
Фейеноорд610
19
Плей-офф
Брюгге610
20
Плей-офф
Реал Мадрид69
21
Плей-офф
Селтик69
22
Плей-офф
Манчестер Сити68
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
24
Плей-офф
Динамо З68
25 ПСЖ67
26 Штутгарт67
27 Шахтёр64
28 Спарта П64
29 Жирона63
30 Црвена Звезда63
31 Штурм73
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья62
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр60
36 Янг Бойз60

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