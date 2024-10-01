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Плимут Аргайл - Бёрнли 22 Января прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
22 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 28-й тур
Плимут Аргайл
Бёрнли

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Бёрнли, которое состоится 22 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Бёрнли
Бёрнли
Главные тренеры
Австрия Мирон Муслич
История личных встреч
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Бёрнли1 : 0Плимут Аргайл
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Плимут Аргайл0 : 1
14.01.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур Плимут Аргайл1 : 1
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 0 : 1Плимут Аргайл
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 0 : 0Плимут Аргайл
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Плимут Аргайл2 : 2
17.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Бёрнли0 : 0
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 1 : 3 ДВБёрнли
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 0 : 1Бёрнли
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Бёрнли0 : 0
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 0 : 0Бёрнли
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2756
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2755
3
Плей-офф
Бёрнли2753
4
Плей-офф
Сандерленд2751
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2742
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2741
7 Мидлсбро2741
8 Уотфорд2741
9 Бристоль Сити2737
10 Шеффилд Уэнсдей2737
11 Норвич Сити2736
12 Куинз Парк Рейнджерс2735
13 Суонси Сити2734
14 Ковентри Сити2732
15 Оксфорд Юнайтед2732
16 Престон Норт Энд2731
17 Миллуолл2630
18 Сток Сити2728
19 Дерби Каунти2727
20 Кардифф Сити2727
21 Халл Сити2726
22
Зона вылета
Портсмут2626
23
Зона вылета
Лутон Таун2726
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2721

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