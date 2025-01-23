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РФШ - Аякс 23 Января прямая трансляция

Стадион: Даугава (Рига, Латвия), вместимость: 10461
23 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 7-й тур
РФШ
Аякс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РФШ - Аякс, которое состоится 23 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Даугава (Рига, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РФШ
Рига, Латвия
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Главные тренеры
ЛатвияВиктор Мороз
ИталияФранческо Фариоли
История личных встреч
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й тур2 : 1РФШ
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турРФШ0 : 2
10.11.2024Латвия — Высшая лига36-й турРФШ1 : 2
07.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турРФШ1 : 1
03.11.2024Латвия — Высшая лига35-й тур0 : 2РФШ
19.01.2025Нидерланды — Эредивизия19-й тур0 : 2Аякс
14.01.2025Кубок Нидерландов1/8. 1-й тур2 : 0Аякс
11.01.2025Нидерланды — Эредивизия18-й турАякс2 : 1
22.12.2024Нидерланды — Эредивизия17-й тур0 : 2Аякс
19.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финалаАякс2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио616
2
1/8 финала
Атлетик Б716
3
1/8 финала
Андерлехт614
4
1/8 финала
Лион613
5
1/8 финала
Галатасарай713
6
1/8 финала
Айнтрахт Ф613
7
1/8 финала
Манчестер Юнайтед612
8
1/8 финала
Рейнджерс611
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
10
Плей-офф
Стяуа611
11
Плей-офф
Аякс610
12
Плей-офф
Реал Сосьедад610
13
Плей-офф
Будё-Глимт610
14
Плей-офф
Рома69
15
Плей-офф
Олимпиакос69
16
Плей-офф
Ференцварош69
17
Плей-офф
Виктория Пльзень69
18
Плей-офф
Бешикташ79
19
Плей-офф
Порту68
20
Плей-офф
АЗ Алкмар68
21
Плей-офф
Юнион68
22
Плей-офф
Фенербахче68
23
Плей-офф
ПАОК67
24
Плей-офф
Мидтьюлланн67
25 Эльфсборг67
26 Брага67
27 Хоффенхайм66
28 Маккаби Т-А66
29 Славия П64
30 Твенте64
31 Мальмё64
32 Лудогорец63
33 Карабах63
34 РФШ62
35 Ницца62
36 Динамо К71

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