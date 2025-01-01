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Лудогорец - Мидтьюлланн 23 Января прямая трансляция

Стадион: Хювефарма Арена (Разград, Болгария), вместимость: 10422
23 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Мохаммед Аль-Хаким (Швеция);
Лудогорец
Мидтьюлланн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Мидтьюлланн, которое состоится 23 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
1НидерландыврСержио Падт
15ШвециязщЭдвин Куртулуш
24БенинзщОливье Вердон
4ПортугалиязщДиниш Алмейда
14ИзраильзщДенни Гроппер
18БолгарияпзИвайло Чочев
20ГвинеяпзАгибу Камара
6ПольшапзЯкуб Пётровски
12БразилияпзРуан Секо
77БразилиянпЭрик Маркус
9ШвейцариянпКвадво Дуа
1ДанияврЙонас Лёссль
43ШвейцариязщКевин Мбабу
4СенегалзщУсман Диао
22ДаниязщМадс Бек Сёренсен
6ШвециязщЙоэль Андерссон
21ЭквадорпзДениль Кастильо
19КолумбияпзПедро Браво
24ДанияпзОливер Сёренсен
11ЧилипзДарио Осорио
18ПольшанпАдам Букса
41ДаниянпМикель Гогорза
Главные тренеры
ХорватияИгор Йовичевич
История личных встреч
09.12.2021Лига ЕвропыГруппа F. 6-й турЛудогорец0 : 0Мидтьюлланн
16.09.2021Лига ЕвропыГруппа F. 1-й турМидтьюлланн1 : 1Лудогорец
26.08.2020Лига чемпионов2-й квалификационный раундЛудогорец0 : 1Мидтьюлланн
19.12.2024Болгария — Первая лига4-й тур2 : 4Лудогорец
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турЛудогорец2 : 2
08.12.2024Болгария — Первая лига19-й турЛудогорец3 : 0
04.12.2024Болгария — Первая лига18-й тур0 : 4Лудогорец
01.12.2024Болгария — Первая лига17-й турЛудогорец2 : 0
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й тур2 : 0Мидтьюлланн
01.12.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 17-й тур0 : 3Мидтьюлланн
28.11.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турМидтьюлланн1 : 2
25.11.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 16-й турМидтьюлланн1 : 0
10.11.2024Дания — СуперлигаСуперлига. 15-й тур1 : 0Мидтьюлланн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио616
2
1/8 финала
Атлетик Б716
3
1/8 финала
Андерлехт614
4
1/8 финала
Лион613
5
1/8 финала
Галатасарай713
6
1/8 финала
Айнтрахт Ф613
7
1/8 финала
Манчестер Юнайтед612
8
1/8 финала
Рейнджерс611
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
10
Плей-офф
Стяуа611
11
Плей-офф
Аякс610
12
Плей-офф
Реал Сосьедад610
13
Плей-офф
Будё-Глимт610
14
Плей-офф
Рома69
15
Плей-офф
Олимпиакос69
16
Плей-офф
Ференцварош69
17
Плей-офф
Виктория Пльзень69
18
Плей-офф
Бешикташ79
19
Плей-офф
Порту68
20
Плей-офф
АЗ Алкмар68
21
Плей-офф
Юнион68
22
Плей-офф
Фенербахче68
23
Плей-офф
ПАОК67
24
Плей-офф
Мидтьюлланн67
25 Эльфсборг67
26 Брага67
27 Хоффенхайм66
28 Маккаби Т-А66
29 Славия П64
30 Твенте64
31 Мальмё64
32 Лудогорец63
33 Карабах63
34 РФШ62
35 Ницца62
36 Динамо К71

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