Лудогорец - Мидтьюлланн 23 Января прямая трансляция
Стадион: Хювефарма Арена (Разград, Болгария), вместимость: 10422
23 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Мохаммед Аль-Хаким (Швеция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Мидтьюлланн, которое состоится 23 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
|1
|вр
|Сержио Падт
|15
|зщ
|Эдвин Куртулуш
|24
|зщ
|Оливье Вердон
|4
|зщ
|Диниш Алмейда
|14
|зщ
|Денни Гроппер
|18
|пз
|Ивайло Чочев
|20
|пз
|Агибу Камара
|6
|пз
|Якуб Пётровски
|12
|пз
|Руан Секо
|77
|нп
|Эрик Маркус
|9
|нп
|Квадво Дуа
|1
|вр
|Йонас Лёссль
|43
|зщ
|Кевин Мбабу
|4
|зщ
|Усман Диао
|22
|зщ
|Мадс Бек Сёренсен
|6
|зщ
|Йоэль Андерссон
|21
|пз
|Дениль Кастильо
|19
|пз
|Педро Браво
|24
|пз
|Оливер Сёренсен
|11
|пз
|Дарио Осорио
|18
|нп
|Адам Букса
|41
|нп
|Микель Гогорза
Главные тренеры
|Игор Йовичевич
История личных встреч
|09.12.2021
|Лига Европы
|Группа F. 6-й тур
|0 : 0
|16.09.2021
|Лига Европы
|Группа F. 1-й тур
|1 : 1
|26.08.2020
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд
|0 : 1
|19.12.2024
|Болгария — Первая лига
|4-й тур
|2 : 4
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|08.12.2024
|Болгария — Первая лига
|19-й тур
|3 : 0
|04.12.2024
|Болгария — Первая лига
|18-й тур
|0 : 4
|01.12.2024
|Болгария — Первая лига
|17-й тур
|2 : 0
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|01.12.2024
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 17-й тур
|0 : 3
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 2
|25.11.2024
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 16-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 15-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Лацио
|6
|16
| 2
1/8 финала
|Атлетик Б
|7
|16
| 3
1/8 финала
|Андерлехт
|6
|14
| 4
1/8 финала
|Лион
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Галатасарай
|7
|13
| 6
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|6
|13
| 7
1/8 финала
|Манчестер Юнайтед
|6
|12
| 8
1/8 финала
|Рейнджерс
|6
|11
| 9
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|11
| 10
Плей-офф
|Стяуа
|6
|11
| 11
Плей-офф
|Аякс
|6
|10
| 12
Плей-офф
|Реал Сосьедад
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Будё-Глимт
|6
|10
| 14
Плей-офф
|Рома
|6
|9
| 15
Плей-офф
|Олимпиакос
|6
|9
| 16
Плей-офф
|Ференцварош
|6
|9
| 17
Плей-офф
|Виктория Пльзень
|6
|9
| 18
Плей-офф
|Бешикташ
|7
|9
| 19
Плей-офф
|Порту
|6
|8
| 20
Плей-офф
|АЗ Алкмар
|6
|8
| 21
Плей-офф
|Юнион
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Фенербахче
|6
|8
| 23
Плей-офф
|ПАОК
|6
|7
| 24
Плей-офф
|Мидтьюлланн
|6
|7
|25
|Эльфсборг
|6
|7
|26
|Брага
|6
|7
|27
|Хоффенхайм
|6
|6
|28
|Маккаби Т-А
|6
|6
|29
|Славия П
|6
|4
|30
|Твенте
|6
|4
|31
|Мальмё
|6
|4
|32
|Лудогорец
|6
|3
|33
|Карабах
|6
|3
|34
|РФШ
|6
|2
|35
|Ницца
|6
|2
|36
|Динамо К
|7
|1