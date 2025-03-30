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Тулуза - Брест 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 15:00
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
30 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Тулуза
Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Брест, которое состоится 30 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Брест
Брест
16НорвегияврХьетиль Хёуг
19ФранциязщДжибриль Сидибе
4АнглиязщЧарли Крессвелл
3СШАзщМарк Маккензи
17ЧилизщГабриэль Суасо
15НорвегияпзАрон Дённум
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
8ШвейцарияпзВенсан Сьерро
10ФранцияпзЯнн Гбоу
80ГабоннпШави Бабика
13НорвегиянпДжошуа Кинг
40НидерландыврМарко Бизот
7ФранциязщКенни Лала
25ФранциязщЖюльен Ле Кардиналь
3СенегалзщАбдулайе Ндиайе
23ФранциязщЖордан Амави
45ФранцияпзМахди Камара
20ФранцияпзПьерр Лис-Мелу
6ШвейцарияпзЭдимилсон Фернандеш
21ФранцияпзРомен Февр
26ФранцияпзМатиас Перейра Лаж
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
22.09.2024Франция — Лига 15-й турБрест2 : 0Тулуза
19.05.2024Франция - Лига 134-й турТулуза0 : 3Брест
08.10.2023Франция - Лига 18-й турБрест1 : 1Тулуза
02.04.2023Франция - Лига 129-й турБрест3 : 1Тулуза
15.01.2023Франция - Лига 119-й турТулуза1 : 1Брест
11.01.2020Франция - Лига 120-й турТулуза2 : 5Брест
10.08.2019Франция - Лига 11-й турБрест1 : 1Тулуза
09.03.2013Франция - Лига 128-й турБрест0 : 1Тулуза
27.10.2012Франция - Лига 110-й турТулуза3 : 1Брест
02.05.2012Франция - Лига 135-й турБрест0 : 0Тулуза
16.03.2025Франция — Лига 126-й тур2 : 1Тулуза
07.03.2025Франция — Лига 125-й турТулуза1 : 1
02.03.2025Франция — Лига 124-й тур0 : 4Тулуза
23.02.2025Франция — Лига 123-й тур1 : 4Тулуза
15.02.2025Франция — Лига 122-й турТулуза0 : 1
16.03.2025Франция — Лига 126-й турБрест0 : 0
09.03.2025Франция — Лига 125-й турБрест2 : 0
02.03.2025Франция — Лига 124-й тур2 : 1Брест
26.02.2025Кубок Франции1/4 финалаБрест2 : 3
23.02.2025Франция — Лига 123-й тур0 : 0Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2668
2
Лига чемпионов
Марсель2749
3
Лига чемпионов
Ницца2647
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2647
5
Лига Европы
Страсбург2746
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2745
7 Лилль2644
8 Ланс2639
9 Брест2637
10 Тулуза2634
11 Осер2632
12 Ренн2629
13 Нант2627
14 Анже2627
15 Реймс2726
16
Стыковая зона
Гавр2621
17
Зона вылета
Сент-Этьен2520
18
Зона вылета
Монпелье2515

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