Тулуза - Брест 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 15:00
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
30 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Брест, которое состоится 30 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Брест
Брест
|16
|вр
|Хьетиль Хёуг
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|15
|пз
|Арон Дённум
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|10
|пз
|Янн Гбоу
|80
|нп
|Шави Бабика
|13
|нп
|Джошуа Кинг
|40
|вр
|Марко Бизот
|7
|зщ
|Кенни Лала
|25
|зщ
|Жюльен Ле Кардиналь
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|23
|зщ
|Жордан Амави
|45
|пз
|Махди Камара
|20
|пз
|Пьерр Лис-Мелу
|6
|пз
|Эдимилсон Фернандеш
|21
|пз
|Ромен Февр
|26
|пз
|Матиас Перейра Лаж
|19
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Эрик Руа
История личных встреч
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 3
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|15.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|11.01.2020
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|2 : 5
|10.08.2019
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|09.03.2013
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 1
|27.10.2012
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 1
|02.05.2012
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|07.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 4
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 4
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|26.02.2025
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 3
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|26
|68
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|27
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|26
|47
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|26
|47
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|27
|46
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|27
|45
|7
|Лилль
|26
|44
|8
|Ланс
|26
|39
|9
|Брест
|26
|37
|10
|Тулуза
|26
|34
|11
|Осер
|26
|32
|12
|Ренн
|26
|29
|13
|Нант
|26
|27
|14
|Анже
|26
|27
|15
|Реймс
|27
|26
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|26
|21
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|25
|15