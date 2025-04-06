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Брентфорд - Челси 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 15:00
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
06 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Брентфорд
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Челси, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Челси
Лондон
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
6 Дания пз Кристиан Нёргор
27 Германия пз Витали Янельт
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
24 Дания нп Миккель Дамсгор
19 Камерун нп Брайан Мбемо
11 ДР Конго нп Йоан Висса
7 Германия нп Кевин Шейд
1 Испания вр Роберт Санчес
24 Англия зщ Рис Джеймс
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
6 Англия зщ Ливай Колуилл
3 Испания зщ Марк Кукурелья
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
20 Англия пз Коул Палмер
11 Англия нп Нони Мадуэке
7 Португалия нп Педру Нету
15 Сенегал нп Николас Джексон
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Челси2 : 1Брентфорд
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Брентфорд2 : 2Челси
28.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Челси0 : 2Брентфорд
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Челси0 : 2Брентфорд
19.10.2022 Англия - Премьер-лига 12-й тур Брентфорд0 : 0Челси
02.04.2022 Англия - Премьер-лига 31-й тур Челси1 : 4Брентфорд
22.12.2021 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Брентфорд0 : 2Челси
16.10.2021 Англия - Премьер-лига 8-й тур Брентфорд0 : 1Челси
28.01.2017 Кубок Англии 1/16 финала Челси4 : 0Брентфорд
17.02.2013 Кубок Англии 1/16 финала Челси4 : 0Брентфорд
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 2 : 1Брентфорд
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 1 : 2Брентфорд
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Брентфорд0 : 1
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Брентфорд1 : 1
21.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 4Брентфорд
03.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Челси1 : 0
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 1 : 0Челси
13.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Челси1 : 0
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Челси1 : 0
06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 1 : 2Челси
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3073
2
Лига чемпионов
Арсенал3162
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3057
4
Лига чемпионов
Челси3052
5
Лига Европы
Манчестер Сити3051
6 Ньюкасл Юнайтед2950
7 Астон Вилла3048
8 Брайтон энд Хоув Альбион3147
9 Борнмут3145
10 Фулхэм3045
11 Кристал Пэлас3043
12 Брентфорд3041
13 Манчестер Юнайтед3037
14 Эвертон3135
15 Вест Хэм Юнайтед3135
16 Тоттенхэм Хотспур3034
17 Вулверхэмптон3132
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3120
19
Зона вылета
Лестер Сити3017
20
Зона вылета
Саутгемптон3010

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