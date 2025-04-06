Брентфорд - Челси 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 15:00
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
06 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Челси, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Челси
Лондон
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|11
|нп
|Йоан Висса
|7
|нп
|Кевин Шейд
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|11
|нп
|Нони Мадуэке
|7
|нп
|Педру Нету
|15
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Томас Франк
|Энцо Мареска
История личных встреч
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|28.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|19.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|02.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 4
|22.12.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|0 : 2
|16.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|28.01.2017
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 0
|17.02.2013
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 0
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|21.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 4
|03.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|30
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|31
|62
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|30
|57
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|30
|52
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|30
|51
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|50
|7
|Астон Вилла
|30
|48
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|47
|9
|Борнмут
|31
|45
|10
|Фулхэм
|30
|45
|11
|Кристал Пэлас
|30
|43
|12
|Брентфорд
|30
|41
|13
|Манчестер Юнайтед
|30
|37
|14
|Эвертон
|31
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|35
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|34
|17
|Вулверхэмптон
|31
|32
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|31
|20
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|30
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|30
|10