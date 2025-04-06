Лечче - Венеция 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 12:30
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
06 Апреля 2025 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 31-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Венеция, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Венеция
Венеция
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|14
|пз
|Торир Йоханн Хельгасон
|5
|пз
|Медон Бериша
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|9
|нп
|Никола Крстович
|22
|нп
|Ламек Банда
|28
|вр
|Йонуц Раду
|4
|зщ
|Джей Идзес
|2
|зщ
|Фали Канде
|33
|зщ
|Марин Шверко
|97
|пз
|Исса Думбия
|71
|пз
|Кике Перес
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|24
|нп
|Алессио Дзербин
|18
|нп
|Даниэль Фила
Главные тренеры
|Марко Джампаоло
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|25.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|20.05.2021
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение - 1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|17.05.2021
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|16.03.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 29-й тур
|2 : 3
|05.12.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 10-й тур
|2 : 2
|11.02.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 23-й тур
|1 : 1
|22.09.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 4-й тур
|2 : 1
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|14.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|28.02.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|21.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|30
|67
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|64
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|30
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|56
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|30
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|30
|52
|7
|Лацио
|30
|52
|8
|Фиорентина
|30
|51
|9
|Милан
|30
|47
|10
|Удинезе
|31
|40
|11
|Торино
|30
|39
|12
|Дженоа
|31
|38
|13
|Комо
|31
|33
|14
|Верона
|30
|30
|15
|Кальяри
|30
|29
|16
|Парма
|30
|26
|17
|Лечче
|30
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|30
|23
| 19
Зона вылета
|Венеция
|30
|20
| 20
Зона вылета
|Монца
|31
|15