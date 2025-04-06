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Лечче - Венеция 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 12:30
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
06 Апреля 2025 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 31-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Лечче
Венеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Венеция, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Венеция
Венеция
30ИталияврВладимиро Фальконе
12ФранциязщФредерик Жильбер
6ИталиязщФедерико Баскиротто
4АнголазщКиалонда Гаспар
25ИталиязщАнтонино Галло
29МалипзЛассана Кулибали
14ИсландияпзТорир Йоханн Хельгасон
5АлбанияпзМедон Бериша
50АргентинанпСантьяго Пьеротти
9ЧерногориянпНикола Крстович
22ЗамбиянпЛамек Банда
28РумынияврЙонуц Раду
4НидерландызщДжей Идзес
2Гвинея-БисаузщФали Канде
33ХорватиязщМарин Шверко
97ИталияпзИсса Думбия
71ИспанияпзКике Перес
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
11ИталияпзГаэтано Ористанио
14ИталияпзХанс Николусси Кавилья
24ИталиянпАлессио Дзербин
18ЧехиянпДаниэль Фила
Главные тренеры
ИталияМарко Джампаоло
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
25.11.2024Италия — Серия А13-й турВенеция0 : 1Лечче
20.05.2021Италия - Серия BПлей-офф за повышение - 1/2 финала. 2-й матчЛечче1 : 1Венеция
17.05.2021Италия - Серия BПлей-офф за повышение - 1/2 финала. 1-й матчВенеция1 : 0Лечче
16.03.2021Италия - Серия BСерия B. 29-й турВенеция2 : 3Лечче
05.12.2020Италия - Серия BСерия B. 10-й турЛечче2 : 2Венеция
11.02.2019Италия - Серия BСерия B. 23-й турВенеция1 : 1Лечче
22.09.2018Италия - Серия BСерия B. 4-й турЛечче2 : 1Венеция
29.03.2025Италия — Серия А30-й турЛечче0 : 1
14.03.2025Италия — Серия А29-й тур2 : 1Лечче
08.03.2025Италия — Серия А28-й турЛечче2 : 3
28.02.2025Италия — Серия А27-й тур1 : 0Лечче
21.02.2025Италия — Серия А26-й турЛечче0 : 1
29.03.2025Италия — Серия А30-й турВенеция0 : 1
16.03.2025Италия — Серия А29-й турВенеция0 : 0
08.03.2025Италия — Серия А28-й тур1 : 1Венеция
01.03.2025Италия — Серия А27-й тур0 : 0Венеция
22.02.2025Италия — Серия А26-й турВенеция0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3067
2
Лига чемпионов
Наполи3064
3
Лига чемпионов
Аталанта3058
4
Лига чемпионов
Болонья3056
5
Лига Европы
Ювентус3055
6
Квалификация Лиги конференций
Рома3052
7 Лацио3052
8 Фиорентина3051
9 Милан3047
10 Удинезе3140
11 Торино3039
12 Дженоа3138
13 Комо3133
14 Верона3030
15 Кальяри3029
16 Парма3026
17 Лечче3025
18
Зона вылета
Эмполи3023
19
Зона вылета
Венеция3020
20
Зона вылета
Монца3115

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