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Енисей - Черноморец 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 09:00
06 Апреля 2025 года в 10:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 27-й тур
Енисей
Черноморец

Анонс матча
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Черноморец, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
РоссияАндрей Валерьевич Тихонов
РоссияОлег Петрович Василенко
История личных встреч
14.09.2024Россия — Мелбет Первая лига10-й турЧерноморец2 : 1Енисей
18.05.2024Россия - Мелбет Первая лига33-й турЧерноморец0 : 2Енисей
23.09.2023Россия - Мелбет Первая лига11-й турЕнисей3 : 1Черноморец
05.10.2022Fonbet Кубок России1/32 финалаЧерноморец0 : 1Енисей
20.04.2012ФНЛ - Первый дивизион43-й турЕнисей2 : 1Черноморец
27.10.2011ФНЛ - Первый дивизион36-й турЧерноморец1 : 1Енисей
17.06.2011ФНЛ - Первый дивизион16-й турЕнисей0 : 1Черноморец
10.11.2010Кубок ПФЛ - 2010Кубок ПФЛ. 2-й турЕнисей1 : 3Черноморец
31.03.2025Россия — Мелбет Первая лига26-й тур2 : 1Енисей
22.03.2025Россия — Мелбет Первая лига25-й турЕнисей2 : 0
15.03.2025Россия — Мелбет Первая лига24-й тур0 : 1Енисей
08.03.2025Россия — Мелбет Первая лига23-й турЕнисей0 : 0
01.03.2025Россия — Мелбет Первая лига22-й турЕнисей1 : 0
29.03.2025Россия — Мелбет Первая лига26-й турЧерноморец1 : 1
23.03.2025Россия — Мелбет Первая лига25-й тур0 : 2Черноморец
16.03.2025Россия — Мелбет Первая лига24-й тур2 : 1Черноморец
07.03.2025Россия — Мелбет Первая лига23-й турЧерноморец0 : 0
01.03.2025Россия — Мелбет Первая лига22-й турЧерноморец2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2656
2
Повышение
Торпедо М2651
3
Стыковая зона
Сочи2647
4
Стыковая зона
Урал2746
5 Черноморец2644
6 СКА-Хабаровск2641
7 Енисей2637
8 Арсенал Т2633
9 Нефтехимик2733
10 Ротор2633
11 Родина2632
12 Шинник2732
13 КАМАЗ2731
14 Чайка2730
15 Уфа2723
16
Зона вылета
Алания2723
17
Зона вылета
Сокол2622
18
Зона вылета
Тюмень2720

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