Енисей - Черноморец 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 09:00
06 Апреля 2025 года в 10:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Черноморец, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Енисей
Красноярск
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Андрей Валерьевич Тихонов
|Олег Петрович Василенко
История личных встреч
|14.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 1
|18.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|3 : 1
|05.10.2022
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 1
|20.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|43-й тур
|2 : 1
|27.10.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|1 : 1
|17.06.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|0 : 1
|10.11.2010
|Кубок ПФЛ - 2010
|Кубок ПФЛ. 2-й тур
|1 : 3
|31.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|2 : 1
|22.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|01.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|1 : 0
|29.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 1
|23.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|2 : 1
|07.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|01.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|26
|56
| 2
Повышение
|Торпедо М
|26
|51
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|26
|47
| 4
Стыковая зона
|Урал
|27
|46
|5
|Черноморец
|26
|44
|6
|СКА-Хабаровск
|26
|41
|7
|Енисей
|26
|37
|8
|Арсенал Т
|26
|33
|9
|Нефтехимик
|27
|33
|10
|Ротор
|26
|33
|11
|Родина
|26
|32
|12
|Шинник
|27
|32
|13
|КАМАЗ
|27
|31
|14
|Чайка
|27
|30
|15
|Уфа
|27
|23
| 16
Зона вылета
|Алания
|27
|23
| 17
Зона вылета
|Сокол
|26
|22
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|27
|20