Аякс - НАК Бреда 06 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 06-04-2025 16:45
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
06 Апреля 2025 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - НАК Бреда, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
НАК Бреда
Бреда
|16
|вр
|Лима Матеус
|2
|зщ
|Лукас Роза
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|18
|пз
|Дави Классен
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|23
|нп
|Стивен Бергёйс
|20
|нп
|Бертран Траоре
|11
|нп
|Мика Годтс
|99
|вр
|Даниэль Белица
|25
|зщ
|Cherrion Valerius
|5
|зщ
|Ян ван ден Берг
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|15
|пз
|Энес Махмутович
|16
|пз
|Максимильен Балар
|8
|пз
|Клинт Леманс
|14
|нп
|Adam Kaied
|77
|нп
|Лео Сауэр
|55
|нп
|Камаль Сова
|29
|нп
|Сидней ван Хойдонк
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|17.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|5 : 0
|24.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 3
|04.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 1
|18.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|0 : 8
|19.04.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 0
|27.09.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|2 : 5
|16.03.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|28-й тур
|0 : 0
|07.12.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|16-й тур
|4 : 0
|27.04.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|32-й тур
|0 : 2
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|2 : 2
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 1
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|0 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|1 : 1
|14.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 1
|07.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|27
|58
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|28
|56
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|27
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|28
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|27
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|27
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|28
|34
|9
|Гронинген
|27
|32
|10
|Фортуна
|27
|32
|11
|Хераклес
|27
|31
|12
|НЕК Неймеген
|27
|30
|13
|НАК Бреда
|27
|30
|14
|ПЕК Зволле
|27
|29
|15
|Спарта
|27
|28
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|28
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|27
|18
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|27
|18