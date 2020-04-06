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Аякс - НАК Бреда 06 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 06-04-2025 16:45
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
06 Апреля 2025 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Аякс
НАК Бреда

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - НАК Бреда, которое состоится 06 Апреля 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
НАК Бреда
Бреда
16БразилияврЛима Матеус
2БразилиязщЛукас Роза
37ХорватиязщЙосип Шутало
15НидерландызщЮри Бас
4НидерландызщЙоррел Хато
18НидерландыпзДави Классен
6АнглияпзДжордан Хендерсон
8НидерландыпзКеннет Тейлор
23НидерландынпСтивен Бергёйс
20Буркина-ФасонпБертран Траоре
11БельгиянпМика Годтс
99ПольшаврДаниэль Белица
25НидерландызщCherrion Valerius
5БельгиязщЯн ван ден Берг
4НидерландызщБой Кемпер
15ЛюксембургпзЭнес Махмутович
16АвстралияпзМаксимильен Балар
8НидерландыпзКлинт Леманс
14ШвециянпAdam Kaied
77СловакиянпЛео Сауэр
55ГананпКамаль Сова
29НидерландынпСидней ван Хойдонк
Главные тренеры
ИталияФранческо Фариоли
История личных встреч
18.08.2024Нидерланды — Эредивизия2-й турНАК Бреда2 : 1Аякс
17.02.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 22-й турАякс5 : 0НАК Бреда
24.11.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турНАК Бреда0 : 3Аякс
04.02.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турАякс3 : 1НАК Бреда
18.11.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турНАК Бреда0 : 8Аякс
19.04.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турАякс0 : 0НАК Бреда
27.09.2014Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турНАК Бреда2 : 5Аякс
16.03.2014Нидерланды - Эредивизия28-й турНАК Бреда0 : 0Аякс
07.12.2013Нидерланды - Эредивизия16-й турАякс4 : 0НАК Бреда
27.04.2013Нидерланды - Эредивизия32-й турНАК Бреда0 : 2Аякс
30.03.2025Нидерланды — Эредивизия27-й тур0 : 2Аякс
16.03.2025Нидерланды — Эредивизия26-й турАякс2 : 2
13.03.2025Лига Европы1/8 финала. 2-й матч4 : 1Аякс
09.03.2025Нидерланды — Эредивизия25-й тур0 : 1Аякс
06.03.2025Лига Европы1/8 финала. 1-й матчАякс1 : 2
29.03.2025Нидерланды — Эредивизия27-й турНАК Бреда1 : 1
14.03.2025Нидерланды — Эредивизия26-й тур1 : 1НАК Бреда
07.03.2025Нидерланды — Эредивизия25-й турНАК Бреда1 : 1
01.03.2025Нидерланды — Эредивизия24-й тур1 : 0НАК Бреда
15.02.2025Нидерланды — Эредивизия23-й турНАК Бреда0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2767
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2758
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2856
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт2752
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2846
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2746
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2744
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2834
9 Гронинген2732
10 Фортуна2732
11 Хераклес2731
12 НЕК Неймеген2730
13 НАК Бреда2730
14 ПЕК Зволле2729
15 Спарта2728
16
Стыковая зона
Виллем II2824
17
Зона вылета
Валвейк2718
18
Зона вылета
Алмере Сити2718

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