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Флуминенсе - Челси 08 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 08-07-2025 21:00
Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
08 Июля 2025 года в 22:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, 1/2 финала
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Флуминенсе
Челси

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Флуминенсе - Челси, которое состоится 08 Июля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Челси
Лондон, Англия
1 Бразилия вр Дейвсон Фабио
4 Бразилия зщ Игнасио
3 Бразилия зщ Тьяго Силва
12 Колумбия зщ Габриэль Фуэнтес
2 Бразилия зщ Самуэл Шавьер
6 Бразилия зщ Рене
35 Бразилия пз Эркулес Перейра ду Насименту
5 Уругвай пз Факундо Берналь
16 Бразилия пз Нонато
21 Колумбия нп Джон Арьяс
14 Аргентина нп Херман Кано
1 Испания вр Роберт Санчес
27 Франция зщ Мало Гюсто
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
23 Англия зщ Трево Чалоба
3 Испания зщ Марк Кукурелья
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
10 Англия пз Коул Палмер
18 Франция пз Кристофер Нкунку
7 Португалия нп Педру Нету
20 Бразилия нп Жоао Педро
Главные тренеры
Бразилия Ренато Порталуппи Гаушо
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
04.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/4 финала Флуминенсе2 : 1
30.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала 0 : 2Флуминенсе
25.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа F. 3-й тур 0 : 0Флуминенсе
22.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа F. 2-й тур Флуминенсе4 : 2
17.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа F. 1-й тур Флуминенсе0 : 0
05.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/4 финала 1 : 2Челси
28.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала 1 : 4 ДВЧелси
25.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа D. 3-й тур 0 : 3Челси
20.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа D. 2-й тур 3 : 1Челси
16.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа D. 1-й тур Челси2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинала клубного чемпионата мира — 2025: «Флуминенсе» — «Челси». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Палмейрас
Ботафого
1 : 0 ДВ
Бенфика
Челси
1 : 4 ДВ
ПСЖ
Интер Майами
4 : 0
Фламенго
Бавария
2 : 4
Интер М
Флуминенсе
0 : 2
Манчестер Сити
Аль-Хиляль
3 : 4 ДВ
Реал Мадрид
Ювентус
1 : 0
Боруссия Д
Монтеррей
2 : 1
1/4 финала
Флуминенсе
Аль-Хиляль
2 : 1
Палмейрас
Челси
1 : 2
ПСЖ
Бавария
2 : 0
Реал Мадрид
Боруссия Д
3 : 2
1/2 финала
Флуминенсе
Челси
08.07
ПСЖ
Реал Мадрид
09.07
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
13.07

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