Флуминенсе - Челси 08 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 08-07-2025 21:00
Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), вместимость: 82566
08 Июля 2025 года в 22:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира — 2025, 1/2 финала
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Флуминенсе - Челси, которое состоится 08 Июля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира — 2025, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Челси
Лондон, Англия
|1
|вр
|Дейвсон Фабио
|4
|зщ
|Игнасио
|3
|зщ
|Тьяго Силва
|12
|зщ
|Габриэль Фуэнтес
|2
|зщ
|Самуэл Шавьер
|6
|зщ
|Рене
|35
|пз
|Эркулес Перейра ду Насименту
|5
|пз
|Факундо Берналь
|16
|пз
|Нонато
|21
|нп
|Джон Арьяс
|14
|нп
|Херман Кано
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|10
|пз
|Коул Палмер
|18
|пз
|Кристофер Нкунку
|7
|нп
|Педру Нету
|20
|нп
|Жоао Педро
Главные тренеры
|Ренато Порталуппи Гаушо
|Энцо Мареска
История личных встреч
|04.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|2 : 1
|30.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|0 : 2
|25.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|22.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа F. 2-й тур
|4 : 2
|17.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа F. 1-й тур
|0 : 0
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|1 : 2
|28.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|1 : 4 ДВ
|25.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа D. 3-й тур
|0 : 3
|20.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа D. 2-й тур
|3 : 1
|16.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа D. 1-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинала клубного чемпионата мира — 2025: «Флуминенсе» — «Челси». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Палмейрас
Ботафого
|1 : 0 ДВ
| Бенфика
Челси
|1 : 4 ДВ
| ПСЖ
Интер Майами
|4 : 0
| Фламенго
Бавария
|2 : 4
| Интер М
Флуминенсе
|0 : 2
| Манчестер Сити
Аль-Хиляль
|3 : 4 ДВ
| Реал Мадрид
Ювентус
|1 : 0
| Боруссия Д
Монтеррей
|2 : 1
1/4 финала
| Флуминенсе
Аль-Хиляль
|2 : 1
| Палмейрас
Челси
|1 : 2
| ПСЖ
Бавария
|2 : 0
| Реал Мадрид
Боруссия Д
|3 : 2
1/2 финала
| Флуминенсе
Челси
|08.07
| ПСЖ
Реал Мадрид
|09.07
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|13.07