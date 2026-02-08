Четыре клуба Ла Лиги заинтересованы в Деле Алли

Дата публикации: 08-02-2026 15:40

Известный английский полузащитник, ранее выступавший за Тоттенхэм, Эвертон и итальянский Комо, Деле Алли, находится в поисках нового клуба после расторжения своего контракта. По данным talkSPORT, к футболисту проявляют интерес сразу четыре испанских коллектива: Овьедо, Севилья, Эльче и Хетафе, что открывает перед ним перспективу продолжить карьеру в Ла Лиге.

29-летний игрок оказался без клуба после того, как осенью прошлого года его соглашение с Комо было расторгнуто досрочно. Деле провёл в Италии всего восемь месяцев и за это время сыграл лишь один официальный матч под руководством Сеска Фабрегаса. Его возвращение на поле после длительного перерыва — 748 дней — оказалось неудачным: выйти в составе Комо против Милана ему удалось только на девять минут, после чего он получил прямую красную карточку за грубый фол на своем бывшем партнёре по сборной Англии Рубене Лофтус-Чике. Итог встречи был неутешительным для итальянской команды, которая проиграла со счетом 1:2.

С того момента у Деле Алли появились серьезные сложности с игровой практикой. Последний раз на поле в официальном матче он выходил еще в феврале 2023 года, выступая за турецкий Бешикташ. После инцидента в матче с Миланом главный тренер Комо Фабрегас отправил Алли в запас, и спустя короткое время контракт с футболистом был полностью расторгнут летом прошлого года.

Сейчас Алли рассматривает предложения от испанских клубов, желая вновь проявить себя на высоком уровне. Испанское направление выглядит для него перспективным, так как интерес к хавбеку проявляют не только середняки, но и клубы, борющиеся за высокие места. Учитывая его опыт выступлений в АПЛ и европейских турнирах, футболист может усилить команду, которая поставит перед ним новые задачи и поможет вернуться к былому уровню игры. Карьера Алли переживает непростые времена, однако интерес серьезных клубов из Ла Лиги может дать ему шанс на новое успешное возрождение и долгожданное возвращение в большой футбол.