В «Манчестер Юнайтед» не исключают, что Кэррик может остаться главным тренером на следующий сезон

Дата публикации: 08-02-2026 15:34

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность того, чтобы Майкл Кэррик остался главным тренером команды и в следующем сезоне, если продолжит добиваться стабильных результатов. Об этом стало известно из сообщения аккаунта The Touchline в социальной сети X (ранее Twitter). Сейчас клуб полностью доволен работой 44-летнего специалиста и отмечает видимый прогресс команды под его началом. Кэррик уже успел зарекомендовать себя на новом посту, показав, что способен руководить клубом не только в качестве временного тренера, но и на постоянной основе.

Внутри «красных дьяволов» всё же решили не торопиться с итоговым решением и намерены наблюдать за работой наставника до окончания текущего сезона. Ключевым фактором для продления сотрудничества станет выход «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов по итогам сезона. От этого во многом будет зависеть будущее Кэррика в клубе. Напомним, Кэррик был назначен главным тренером манкунианцев 13 января. Под его руководством команда уже провела четыре матча в рамках АПЛ и одержала четыре победы подряд, что внушает надежду болельщикам и руководству. Контракт тренера рассчитан до лета 2026 года, и клуб оставляет за ним шанс продолжить работу при успешном завершении сезона.