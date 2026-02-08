Флик может уйти из «Барселоны» по завершении сезона

Дата публикации: 08-02-2026 15:35

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик может оставить пост после завершения текущего сезона, если президент сине-гранатовых Жоан Лапорта не будет переизбран на очередной срок. Напомним, что выборы главы клуба назначены на 15 марта, а новый президент официально приступит к обязанностям 1 июля. Информация об этом опубликована в авторитетном издании Marca.

Согласно данным источника, немецкий специалист Ханс-Дитер Флик считает себя частью управленческой команды Лапорты. Именно поэтому Флик готов рассмотреть возможность продления своего контракта исключительно в случае, если Лапорта сохранит свой пост по итогам предстоящих выборов. Однако на данном этапе никаких решений или официальных шагов по продлению соглашения между Barcelonой и Фликом принято не будет - все будет зависеть от итогов выборов.

Стоит добавить, что, по сообщениям СМИ, один из кандидатов в президенты "Барселоны" Виктор Фонт уже выразил заинтересованность в том, чтобы сохранить Ханса-Дитера Флика на посту главного тренера в случае своей победы на выборах. Таким образом, дальнейшее будущее Флика в каталонском клубе напрямую связано с исходом выборной кампании и решениями нового руководства.