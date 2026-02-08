Президент «Реала» назвал предательством решение «Барселоны» покинуть Суперлигу

Дата публикации: 08-02-2026 15:38

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выразил глубокое недовольство решением «Барселоны» покинуть проект Европейской Суперлиги. Он считает этот поступок серьезным предательством со стороны президента каталонского клуба Жоана Лапорты. Подробности об этом приводит известный аккаунт The Touchline в социальной сети X (бывший Twitter).

По информации источника, Флорентино Перес был поражён и разочарован этим шагом. Он убеждён, что выход «Барселоны» только усилил напряжённость и обострил отношения между двумя крупнейшими футбольными клубами Испании. Данный разрыв, по мнению Переса, может иметь долгосрочные последствия для профессиональных и личных связей между руководством клубов.

В ответ на такой демарш «блауграны», мадридский клуб планирует ужесточить свою позицию в продолжающемся судебном процессе по делу Негрейры, что может привести к новым конфликтам между клубами. Согласно официальному заявлению, «Барселона» объявила о своём уходе из Суперлиги в субботу, 7 января. Теперь, на сегодняшний день, «Реал» остался единственным участником данного проекта.