«Реал» намерен активно бороться за подписание Родри

Дата публикации: 08-02-2026 15:31

 

Мадридский "Реал" всерьёз заинтересовался полузащитником "Манчестер Сити" Родри. Как сообщает TEAMtalk, руководство "сливочных" готово пойти на радикальные меры для того, чтобы оформить трансфер 29-летнего игрока уже в ближайшее трансферное окно. Причиной такой активности являются опасения клуба по поводу отсутствия ярко выраженного лидера на поле в последние сезоны. По мнению селекционеров "Реала", именно Родри обладает всеми необходимыми качествами, которые помогут укрепить команду, внести стабильность в центральную линию и при этом взять на себя роль дирижёра в оборонительных действиях.

Сообщается, что в ближайшее время испанский хавбек и "Манчестер Сити" проведут переговоры о новом контракте, однако сам футболист не исключает возможности возвращения в Мадрид, который является его родным городом. Это обстоятельство только усиливает интерес "Реала" к его персоне, ведь возвращение на родину может стать для Родри важным фактором при принятии решения о переходе.

В текущем сезоне Родри уже принял участие в 18 матчах за "Сити" во всех турнирах, где сумел отличиться одним забитым мячом. Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до лета 2027 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека достигает 75 миллионов евро, что делает возможный трансфер масштабным и значимым событием для обоих клубов.

