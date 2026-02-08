Роналду и Месси могут вновь сыграть вместе в «Интер Майами»

Дата публикации: 08-02-2026 15:28

«Интер Майами» пристально следит за развитием событий вокруг Криштиану Роналду в саудовском клубе «Аль-Наср», как сообщает крупнейший фан-аккаунт португальского футболиста TCR в социальной сети Х.

В последнее время в СМИ всё чаще появляются слухи о том, что Роналду недоволен трансферной политикой своего нынешнего клуба. Ходят разговоры, что Криштиану может покинуть «Аль-Наср» уже следующим летом, поскольку он не удовлетворён усилениями, которые происходят в команде, и его личные амбиции остаются неудовлетворёнными. В связи с этим интерес со стороны американской команды только возрастает. По сведениям различных источников, владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм не просто наблюдает за ситуацией - он всерьёз обдумывает возможность пригласить звёздного нападающего в свой клуб.

Особый интерес вызывает идея Бекхэма собрать в одной команде двух величайших игроков современности - Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Хозяин «Интер Майами» мечтает воплотить знаковый проект, чтобы болельщики могли увидеть уникальный дуэт на поле до завершения их эпохальных карьер. Такой трансфер стал бы настоящей сенсацией в мире футбола и подарил бы шанс поклонникам увидеть легенд в одной команде.