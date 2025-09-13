05:49 ()
Висла Плоцк - Краковия 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 17:30
13 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Висла Плоцк
Краковия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Плоцк - Краковия, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Висла Плоцк
Плоцк
Краковия
Краков
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
История личных встреч
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Краковия3 : 0Висла Плоцк
11.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Висла Плоцк1 : 0Краковия
14.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Краковия3 : 0Висла Плоцк
28.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Висла Плоцк2 : 1Краковия
21.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Краковия1 : 0Висла Плоцк
27.11.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Висла Плоцк0 : 1Краковия
14.06.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Краковия1 : 1Висла Плоцк
09.11.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Висла Плоцк0 : 0Краковия
02.03.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Висла Плоцк3 : 2Краковия
22.09.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Краковия3 : 1Висла Плоцк
29.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 1 : 0Висла Плоцк
25.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Висла Плоцк2 : 1
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Висла Плоцк1 : 0
09.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 1 : 1Висла Плоцк
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Висла Плоцк2 : 0
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Краковия2 : 1
24.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 0 : 0Краковия
15.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Краковия1 : 0
10.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 5 : 2Краковия
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Краковия2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк716
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия714
3
Квалификация Лиги конференций
Гурник З712
4
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония512
5 Корона711
6 Лех П510
7 Погонь710
8 Мотор68
9 Радомяк78
10 Нецеча78
11 Арка78
12 Видзев77
13 Легия57
14 ГКС Катовице77
15 Заглембе Л66
16
Зона вылета
Ракув56
17
Зона вылета
Пяст53
18
Зона вылета
Лехия70

