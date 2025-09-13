Висла Плоцк - Краковия 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 17:30
13 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Плоцк - Краковия, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Висла Плоцк
Плоцк
Краковия
Краков
Главные тренеры
|Лука Элснер
История личных встреч
|27.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|3 : 0
|11.11.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 17-й тур
|1 : 0
|14.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|3 : 0
|28.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|2 : 1
|21.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|1 : 0
|27.11.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|0 : 1
|14.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 30-й тур
|1 : 1
|09.11.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|0 : 0
|02.03.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|3 : 2
|22.09.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 9-й тур
|3 : 1
|29.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|1 : 0
|25.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|2 : 1
|17.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|1 : 0
|09.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|1 : 1
|01.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 0
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 1
|24.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|0 : 0
|15.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|1 : 0
|10.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|5 : 2
|03.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|7
|16
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|7
|14
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|7
|12
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|5
|12
|5
|Корона
|7
|11
|6
|Лех П
|5
|10
|7
|Погонь
|7
|10
|8
|Мотор
|6
|8
|9
|Радомяк
|7
|8
|10
|Нецеча
|7
|8
|11
|Арка
|7
|8
|12
|Видзев
|7
|7
|13
|Легия
|5
|7
|14
|ГКС Катовице
|7
|7
|15
|Заглембе Л
|6
|6
| 16
Зона вылета
|Ракув
|5
|6
| 17
Зона вылета
|Пяст
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Лехия
|7
|0