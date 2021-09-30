Суарес впервые за 6 лет забил гол в выездном матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 30-09-2021

Поединок между «Миланом» и «Атлетико» в рамках ЛЧ 21/22 стал знаковым для Луиса Суареса. В добавленное время уругваец реализовал пенальти, принеся победу «матрасникам». Для форварда забитый мяч стал дебютным за мадридцев в Лиге чемпионов. Чтобы отличиться в составе испанской команды в рамках этого турнира, ему потребовалось сыграть в 8 встречах.



Педро Мартин в своем Twitter-аккаунте отметил еще одну деталь. 34-летний уругваец сумел прервать не слишком удачную для него серию. Ранее он не забивал в гостевых встречах главного клубного турнира Европы на протяжении 6 лет. Последний раз на выезде Луису удалось отличиться в сентябре 2015 года в матче между испанской «Барселоной» и итальянской «Ромой», проходившем в Риме.



Напомним, год назад Суарес перешел в «Атлетико» из «Барселоны». Сумма сделки – 7 млн евро.