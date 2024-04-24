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«Зенит» нацелился на хавбека сборной Турции

Дата публикации: 24-04-2024

Действующий чемпион России санкт-петербургский «Зенит» заинтересовался услугами Оркуна Кёкчу. На данном этапе своей карьеры 23-летний футболист защищает цвета «Бенфики».

По данным источника, «сине-бело-голубые» рассматривают возможность приобретения турка в летнее межсезонье.

Кёкчу – выпускник академии «Фейеноорда», за первую команду которого он выступал в период с 2018 по 2023 год. Перед началом нынешнего сезона центральный полузащитник подписал долгосрочный контракт с «Бенфикой», а его бывший клуб получил компенсацию в размере 25 000 000 евро.

В текущем сезоне Оркун выходил на поле 39 раз во всех турнирах (5 голов / 10 ассистов).

Рыночная стоимость представителя сборной Турции (26 игр в футболке национальной команды) составляет 30 миллионов евро.

Источник – «Maisfutebol».

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