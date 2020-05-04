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Гавр - Страсбург 04 Мая прямая трансляция

Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
04 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Гавр
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Страсбург, которое состоится 04 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Страсбург
Страсбург
30ФранцияврАртур Десма
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
22ГвианазщЙоанн Сальмье
4ФранциязщГотье Льорис
17МароккозщУалид Эль-Хаджам
27Кот-д'ИвуарзщКристофер Опери
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
5МароккопзУссама Таргаллин
23ФранциянпХосуэ Казимир
28ГананпАндре Айю
11СШАнпЭммануэль Сабби
36МарокковрАлаа Беллааруш
2ФранциязщФредерик Жильбер
5ФранциязщЛука Перрен
24Кот-д'ИвуарзщЛубаде Силла
28ФранциязщМарвен Сеная
3ФранциязщТома Делен
8БразилияпзАндрей Сантос
6Кот-д'ИвуарпзЖан-Эде Аолу
26ФранциянпДилан Баква
10НидерландынпЭмануэль Эмега
11Кот-д'ИвуарнпМойзе Сахи
Главные тренеры
СловенияЛука Элснер
ФранцияПатрик Виейра
История личных встреч
07.02.2024Кубок Франции1/8 финалаСтрасбург3 : 1Гавр
10.12.2023Франция - Лига 115-й турСтрасбург2 : 1Гавр
28.04.2017Франция - Лига 235-й турСтрасбург2 : 0Гавр
29.11.2016Франция - Лига 217-й турГавр0 : 1Страсбург
27.04.2024Франция - Лига 131-й тур3 : 3Гавр
21.04.2024Франция - Лига 130-й турГавр0 : 1
14.04.2024Франция - Лига 129-й турГавр0 : 1
06.04.2024Франция - Лига 128-й тур1 : 1Гавр
31.03.2024Франция - Лига 127-й турГавр0 : 2
28.04.2024Франция - Лига 131-й турСтрасбург1 : 3
21.04.2024Франция - Лига 130-й тур1 : 0Страсбург
13.04.2024Франция - Лига 129-й турСтрасбург3 : 1
07.04.2024Франция - Лига 128-й тур0 : 0Страсбург
31.03.2024Франция - Лига 127-й турСтрасбург2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ3170
2
Лига чемпионов
Монако3158
3
Лига чемпионов
Брест3156
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль3155
5
Лига Европы
Ницца3151
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс3146
7 Марсель3144
8 Лион3144
9 Ренн3142
10 Монпелье3240
11 Тулуза3240
12 Реймс3140
13 Страсбург3136
14 Нант3132
15 Гавр3129
16 Метц3129
17
Зона вылета
Лорьян3126
18
Зона вылета
Клермон3125

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