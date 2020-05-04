Гавр - Страсбург 04 Мая прямая трансляция
Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
04 Мая 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Страсбург, которое состоится 04 Мая 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Страсбург
Страсбург
|30
|вр
|Артур Десма
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|4
|зщ
|Готье Льорис
|17
|зщ
|Уалид Эль-Хаджам
|27
|зщ
|Кристофер Опери
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|5
|пз
|Уссама Таргаллин
|23
|нп
|Хосуэ Казимир
|28
|нп
|Андре Айю
|11
|нп
|Эммануэль Сабби
|36
|вр
|Алаа Беллааруш
|2
|зщ
|Фредерик Жильбер
|5
|зщ
|Лука Перрен
|24
|зщ
|Лубаде Силла
|28
|зщ
|Марвен Сеная
|3
|зщ
|Тома Делен
|8
|пз
|Андрей Сантос
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|26
|нп
|Дилан Баква
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|11
|нп
|Мойзе Сахи
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Патрик Виейра
История личных встреч
|07.02.2024
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|28.04.2017
|Франция - Лига 2
|35-й тур
|2 : 0
|29.11.2016
|Франция - Лига 2
|17-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 3
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 1
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 3
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|31
|58
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|31
|56
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|31
|55
| 5
Лига Европы
|Ницца
|31
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|31
|46
|7
|Марсель
|31
|44
|8
|Лион
|31
|44
|9
|Ренн
|31
|42
|10
|Монпелье
|32
|40
|11
|Тулуза
|32
|40
|12
|Реймс
|31
|40
|13
|Страсбург
|31
|36
|14
|Нант
|31
|32
|15
|Гавр
|31
|29
|16
|Метц
|31
|29
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|31
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|31
|25