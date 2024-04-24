«Nike» готова заплатить «Барселоне» до 100 млн евро за продолжение сотрудничества

Дата публикации: 24-04-2024

«Nike» (популярный производитель спортивных товаров) готов предложить «Барселоне» около 100 000 000 евро, если каталонцы согласятся продлить соглашение с компанией до 2028 года. Информацию опубликовал ресурс Sport.es.



Более того, при выполнении некоторых условий сумма вознаграждения может вырасти до 120 млн за год сотрудничества. В качестве бонуса за лояльность «блаугранас» могут получить порядка 100 миллионов евро. Источник пишет, что стороны могут объявить о пролонгации договора на следующей неделе.



«Nike» является спонсором «Барсы» с 1998 года. Ранее ряд источников сообщили, что испанский гранд может завершить сотрудничество с компанией, поскольку соглашение между ними, датированное 2016 годом, уже не отвечает запросам рынка.