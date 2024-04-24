Бернарду Силва определился со своим будущим

Дата публикации: 24-04-2024

Полузащитник «Ман Сити» Бернарду Силва задумался о смене клубной прописки, сообщает Sport.es.



Как стало известно источнику, португальский футболист хочет попробовать свои силы в Ла Лиге. Силве интересен вариант с трансфером в «Барселону». Отмечается, что 29-летний полузащитник наводил справки о каталонской команде у своих соотечественников Жоау Канселу и Жоау Феликса, а также бывшего партнера по «Сити» Илкая Гюндогана.



Силва стал игроком «горожан» в 2017 году. Сумма сделки между «Монако» и «Манчестер Сити» составила 50 млн евро.



Действующий трудовой договор Бернарду с командой Пепа Гвардиолы рассчитан до конца сезона-25/26. Эксперты интернет-ресурса «Transfermarkt» оценивают его стоимость в 80 000 000 евро.



По ходу нынешней кампании Силва был задействован в 42 встречах во всех соревнованиях (11 голов и 5 ассистов).