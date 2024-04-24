Источник: Арне Слот – главный кандидат на замену Клоппа в «Ливерпуле»
Дата публикации: 24-04-2024
«Ливерпуль» продолжает искать сменщика Юргена Клоппа, ранее объявившего об уходе из клуба по завершении сезона.
«The Telegraph» утверждает, что в списке «мерсисайдцев» значится Арне Слот, работающий с «Фейеноордом». Причем именно нидерландец считается главным кандидатом на пост наставника «Ливерпуля».
Руководству «красных» импонирует манера игры, которую пропагандирует Слот. Помимо этого, у специалиста есть важное качество показывать отличный результат, имея не самые выдающие финансовые ресурсы.
С «Фейеноордом» Слот работает с 2021 года. В текущем сезоне его подопечные уже победили в Кубке Нидерландов. В Эредивизи роттердамцы по итогам 30 туров находятся на второй позиции, имея в своем активе 72 набранных очка.