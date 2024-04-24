«ПСЖ» всерьез рассматривает вариант с покупкой Ямала за 200 млн евро

Дата публикации: 24-04-2024

«ПСЖ» продолжает интересоваться Ламином Ямалом. Парижане рассчитывают оформить переход правого вингера ближайшим летом. На его трансфер клуб готов потратить 200 млн евро. Информацию опубликовал ресурс «Le Parisien».



Ямал фигурирует в списке приоритетных целей «Пари Сен-Жермен» на летнее межсезонье. В клубе уверены, что вундеркинду по силам заменить Килиана Мбаппе, решившего уйти из команды по завершении сезона.



Ямал обучался футболу в структуре «Барселоны». Действующий трудовой договор с футболистом истекает летом 2026 года.



В сезоне 2023/2024 на счету 16-летнего вингера 44 встречи за «сине-гранатовых» (6 забитых мячей, 4 результативные передачи).



Transfermarkt.de оценивает Ямала в 75 млн евро.