Источник: «Реал» рассматривает вариант с подписанием Кавани
«El Nacional» пишет об интересе «Реала» к Эдинсону Кавани, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед». Стороны могут оформить сделку в зимнее трансферное окно.
Ранее СМИ писали о желании 34-летнего уругвайца покинуть «манкунианцев». Центрфорвард недоволен возвращением на «Олд Траффорд» Криштиану Роналду, из-за которого он стал намного реже выходить на поле.
Среди претендентов на Кавани также значится «Барселона». Интересно, что летом футболист мог перебраться в «Динамо» (Москва), но против его перехода высказался Сандро Шварц, возглавляющий российскую команду.
Кавани выступает за «МЮ» с осени 2020 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 30.06.2022.
В этом сезоне уругваец поучаствовал в 3 матчах во всех соревнованиях (без результативных действий).