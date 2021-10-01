Свернуть список

Источник: «Реал» рассматривает вариант с подписанием Кавани

Дата публикации: 01-10-2021

«El Nacional» пишет об интересе «Реала» к Эдинсону Кавани, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед». Стороны могут оформить сделку в зимнее трансферное окно.

Ранее СМИ писали о желании 34-летнего уругвайца покинуть «манкунианцев». Центрфорвард недоволен возвращением на «Олд Траффорд» Криштиану Роналду, из-за которого он стал намного реже выходить на поле.

Среди претендентов на Кавани также значится «Барселона». Интересно, что летом футболист мог перебраться в «Динамо» (Москва), но против его перехода высказался Сандро Шварц, возглавляющий российскую команду.

Кавани выступает за «МЮ» с осени 2020 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 30.06.2022.

В этом сезоне уругваец поучаствовал в 3 матчах во всех соревнованиях (без результативных действий).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close