Источник: «Реал» рассматривает вариант с подписанием Кавани

Дата публикации: 01-10-2021

«El Nacional» пишет об интересе «Реала» к Эдинсону Кавани, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед». Стороны могут оформить сделку в зимнее трансферное окно.



Ранее СМИ писали о желании 34-летнего уругвайца покинуть «манкунианцев». Центрфорвард недоволен возвращением на «Олд Траффорд» Криштиану Роналду, из-за которого он стал намного реже выходить на поле.



Среди претендентов на Кавани также значится «Барселона». Интересно, что летом футболист мог перебраться в «Динамо» (Москва), но против его перехода высказался Сандро Шварц, возглавляющий российскую команду.



Кавани выступает за «МЮ» с осени 2020 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 30.06.2022.



В этом сезоне уругваец поучаствовал в 3 матчах во всех соревнованиях (без результативных действий).