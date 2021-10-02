Полиция подозревает Диего Косту в финансировании букмекерской компании

Дата публикации: 02-10-2021

«Marca», ссылаясь на ресурс «Globo», пишет, что Диего Коста, в настоящее время выступающий за «Атлетико Минейро», может быть причастен к финансированию букмекеров.



Материалы дела содержат информацию об отмывании денег, развитии азартных игр, неуплате налогов и другой преступной деятельности. В поле зрения полиции попали владельцы букмекерской конторы, их соучастники и некий финансист данной преступной сети, который профессионально занимается футболом.



По этому делу в нескольких бразильских городах, включая родной город Косты, прошли обыски. Вся информация держится в тайне, личности фигурантов дела и места обысков полиция не раскрывает. Однако СМИ считают, что именно Коста финансировал букмекеров.