Дентиньо ведет переговоры с «Коринтианс»

Дата публикации: 02-10-2021

По данным «Torcedores», Дентиньо намерен покинуть «Шахтер» и стать игроком «Коринтианс». Бразильский клуб 32-летний форвард пополнит в статусе свободного агента, поскольку его соглашение с донецкой командой действует до конца года.



Переговоры с «Коринтианс» футболист ведет на протяжении нескольких месяцев. Вероятно, его карьера в Украине в скором времени подойдет к концу. Ранее сообщалось, что летом бразилец мог расторгнуть контракт с «Шахтером» по обоюдному согласию, но решил отработать его до конца.



Примечательно, что Дентиньо воспитывался в «Коринтианс». Бразильскую команду он покинул в 2011 году, перебравшись в украинский чемпионат.



В нынешнем сезоне он провел за «горняков» 4 игры и стал автором 1 забитого мяча.