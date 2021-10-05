«Атлетико» заинтересован в приобретении нападающего «Челси»

Дата публикации: 05-10-2021

Тимо Вернер может сменить «Челси» на «Атлетико». Информацию опубликовал ресурс «AS».



Немецкий форвард с возвращением в лондонскую команду Ромелу Лукаку получает мало игрового времени и уже задумывается о смене клуба. «Матрасникам» интересен вариант с подписанием 25-летнего игрока.



Вернер перебрался в «Челси» летом 2020 года. «Аристократы» заплатили за немца 53 млн евро. В сезоне 21/22 он провел за лондонцев 8 игр, в которых отметился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.



Его соглашение с «Челси» действует до лета 2025 года. В подобной ситуации «аристократы» вряд ли отпустят форварда без соответствующей компенсации. Рыночная стоимость Вернера, согласно оценке экспертов «Transfermarkt», составляет 65 миллионов евро.