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«Атлетико» заинтересован в приобретении нападающего «Челси»

Дата публикации: 05-10-2021

Тимо Вернер может сменить «Челси» на «Атлетико». Информацию опубликовал ресурс «AS».

Немецкий форвард с возвращением в лондонскую команду Ромелу Лукаку получает мало игрового времени и уже задумывается о смене клуба. «Матрасникам» интересен вариант с подписанием 25-летнего игрока.

Вернер перебрался в «Челси» летом 2020 года. «Аристократы» заплатили за немца 53 млн евро. В сезоне 21/22 он провел за лондонцев 8 игр, в которых отметился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Его соглашение с «Челси» действует до лета 2025 года. В подобной ситуации «аристократы» вряд ли отпустят форварда без соответствующей компенсации. Рыночная стоимость Вернера, согласно оценке экспертов «Transfermarkt», составляет 65 миллионов евро.

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