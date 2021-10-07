СМИ: «Ювентус» продлит контракт с Куадрадо

Дата публикации: 07-10-2021

«Ювентус» продлит соглашение с Хуаном Куадрадо. Об этом утверждает Фабрицио Романо.



По информации авторитетного журналиста, новый контракт будет рассчитан до лета 2023 года. По действующему договору трудовые отношения колумбийца с туринцами оформлены до конца сезона 21/22.



Уточняется, что контрактом 33-летнего полузащитника «Ювентус» будет заниматься после оформления соглашения с Пауло Дибалой. Аргентинец близок к пролонгации сотрудничества с клубом до 2025 года.



Карьера Куадрадо начиналась в колумбийском «Атлетико Ураба». В «Ювентус» он перебрался из «Челси» в 2017 году.



На сегодняшний день стоимость Куадрадо составляет 16 000 000 евро (согласно оценке Transfermarkt.de).