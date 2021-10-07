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СМИ: «Ювентус» продлит контракт с Куадрадо

Дата публикации: 07-10-2021

«Ювентус» продлит соглашение с Хуаном Куадрадо. Об этом утверждает Фабрицио Романо.

По информации авторитетного журналиста, новый контракт будет рассчитан до лета 2023 года. По действующему договору трудовые отношения колумбийца с туринцами оформлены до конца сезона 21/22.

Уточняется, что контрактом 33-летнего полузащитника «Ювентус» будет заниматься после оформления соглашения с Пауло Дибалой. Аргентинец близок к пролонгации сотрудничества с клубом до 2025 года.

Карьера Куадрадо начиналась в колумбийском «Атлетико Ураба». В «Ювентус» он перебрался из «Челси» в 2017 году.

На сегодняшний день стоимость Куадрадо составляет 16 000 000 евро (согласно оценке Transfermarkt.de).

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