«Ньюкасл» заинтересован в Лингарде и Тарковски

Дата публикации: 10-10-2021

Сразу после приобретения «Ньюкасла» самым богатым частным фондом мира – им стал Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, СМИ начали писать о возможных трансферах «сорок».



Так, издание «The Telegraph» сообщает, что в скором времени «Ньюкасл Юнайтед» может усилиться Джеймсом Тарковски («Бернли») и Джесси Лингардом («Манчестер Юнайтед»).



Тарковски готов поменять команду в ближайшее время. На руку «Ньюкаслу» может сыграть тот факт, что соглашение защитника с «Бернли» заканчивается следующим летом, что позволит снизить сумму компенсации за него. Ценник на игрока равняется 25 млн евро (источник – Transfermarkt.de).



С подписанием Лингарда все сложнее. Футболист не спешит уходить из «МЮ», и в клубе рассчитывают на него. Ориентировочная стоимость хавбека – 22 млн евро.