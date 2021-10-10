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«Ньюкасл» заинтересован в Лингарде и Тарковски

Дата публикации: 10-10-2021

Сразу после приобретения «Ньюкасла» самым богатым частным фондом мира – им стал Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, СМИ начали писать о возможных трансферах «сорок».

Так, издание «The Telegraph» сообщает, что в скором времени «Ньюкасл Юнайтед» может усилиться Джеймсом Тарковски («Бернли») и Джесси Лингардом («Манчестер Юнайтед»).

Тарковски готов поменять команду в ближайшее время. На руку «Ньюкаслу» может сыграть тот факт, что соглашение защитника с «Бернли» заканчивается следующим летом, что позволит снизить сумму компенсации за него. Ценник на игрока равняется 25 млн евро (источник – Transfermarkt.de).

С подписанием Лингарда все сложнее. Футболист не спешит уходить из «МЮ», и в клубе рассчитывают на него. Ориентировочная стоимость хавбека – 22 млн евро.

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