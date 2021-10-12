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Два европейских клуба намерены подписать Азмуна летом

Дата публикации: 12-10-2021

Даниэле Лонго в своем Twitter-аккаунте рассказал о потенциальных претендентах на Сердара Азмуна. Иранец с большой долей вероятности покинет «Зенит» по завершении сезона 21/22.

По данным журналиста, заинтересованность в услугах форварда проявляют «Лион» и «Байер», которые хотят заключить контракт с 26-летним футболистом после того, как он станет свободным агентом. Примечательно, что эти клубы пытались договориться о трансфере Азмуна в летнее межсезонье, но согласовать переход с «Зенитом» им не удалось.

Среди конкурентов «Лиона» и «Байера» значится «Арсенал».

За «Зенит» Сердар выступает с зимы 2019 года. В текущем сезоне на счету иранца 12 поединков в составе петербургской команды (6 голов, 1 ассист).

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