Два европейских клуба намерены подписать Азмуна летом

Дата публикации: 12-10-2021

Даниэле Лонго в своем Twitter-аккаунте рассказал о потенциальных претендентах на Сердара Азмуна. Иранец с большой долей вероятности покинет «Зенит» по завершении сезона 21/22.



По данным журналиста, заинтересованность в услугах форварда проявляют «Лион» и «Байер», которые хотят заключить контракт с 26-летним футболистом после того, как он станет свободным агентом. Примечательно, что эти клубы пытались договориться о трансфере Азмуна в летнее межсезонье, но согласовать переход с «Зенитом» им не удалось.



Среди конкурентов «Лиона» и «Байера» значится «Арсенал».



За «Зенит» Сердар выступает с зимы 2019 года. В текущем сезоне на счету иранца 12 поединков в составе петербургской команды (6 голов, 1 ассист).