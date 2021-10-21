«Челси» предложит Маунту одну из самых высоких зарплат в клубе

Дата публикации: 21-10-2021

По данным Coal.com, «Челси» близок к подписанию нового контракта с Мэйсоном Маунтом. Действующее соглашение полузащитника истекает в июне 2024 года.



В настоящий момент еженедельная зарплата игрока составляет порядка 80 000 евро. По размеру оклада Маунт уступает почти всем футболистам «Челси». Если хавбек продлит сотрудничество с «аристократами», его зарплата увеличится, по меньшей мере, в 2 раза.



Маунт воспитывался в структуре лондонцев. Его дебют в основе «синих» состоялся в 2019 году. В нынешнем сезоне Мэйсон провел 9 поединков и отметился 1 результативным пасом.



Помимо Маунта, руководство «Челси» планирует продлить сотрудничество с Чалобой, Рюдигером и Кристенсеном.