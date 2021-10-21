«Вест Хэм» попытается подписать вратаря «Барселоны» в январе

Дата публикации: 21-10-2021

Sport.es сообщает, что «Вест Хэм Юнайтед» может приобрести голкипера «Барселоны». Речь идёт о Норберто Нето.



Осуществить трансфер футболиста англичане планируют в январе. Каталонцы согласны на продажу или аренду 32-летнего вратаря. Однако в случае аренды «сине-гранатовые» настаивают на включении в договор опции обязательного выкупа бразильца по окончании сезона.



Свою профессиональную карьеру Нето начинал в «Крузейро». «Барса» выкупила права на кипера в 2019 году у «Валенсии». Его трудовой договор с командой Рональда Кумана рассчитан до середины 2023 года.



В текущем розыгрыше чемпионата Испании в активе бразильского стража ворот 2 матча, в которых он пропустил 3 гола.



На сегодняшний день Нето оценивается ровно 5 миллионов евро (источник – «Transfermarkt»).