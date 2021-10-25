Лингард может продолжить карьеру в «Эвертоне»

Дата публикации: 25-10-2021

«RT», ссылаясь на «Football Insider», пишет, что Джесси Лингард может перейти в «Эвертон».



Сообщается, что сам полузащитник хотел бы остаться на «Олд Траффорд». Однако в качестве будущего места продолжения карьеры 28-летний англичанин может выбрать «Эвертон». Помимо «ирисок», игроком интересуются «Вест Хэм Юнайтед», «Барселона», «Ньюкасл Юнайтед» и «Милан».



Лингард – воспитанник академии «МЮ». Во второй части сезона 20/21 он защищал цвета «Вест Хэма» на правах аренды. По ее окончании Джесси вернулся в Манчестер.



В нынешнем розыгрыше АПЛ в активе хавбека 4 поединка (2 забитых мяча, 1 ассист). Его соглашение с «красными дьяволами» действует до следующего лета.



«Transfermarkt» оценивает Лингарда в € 22 млн.