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«Интер» заинтересовался защитником сборной Польши

Дата публикации: 27-10-2021

«Интер» рассматривает вариант с подписанием Бартоша Берешиньского, права на которого принадлежат «Сампдории». Информацией поделился ресурс «La Gazzetta dello Sport».

Миланцы были заинтересованы в усилении позиции правого защитника еще в летнее трансферное окно. Клуб прорабатывал вопрос с подписанием Наитана Нандеса из «Кальяри». Сделка не состоялась, но от идеи заполучить уругвайского футболиста «Интер» не отказался. Трансфер Берешиньского рассматривается «нерадзурри» как более дешевая альтернатива представителю «Кальяри».

Поляк выступает за «Сампдорию» с января 2017 года. Его соглашение с командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Берешиньский сделал 2 результативных паса в 10 встречах во всех турнирах.

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