Роджерс согласился возглавить «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 08-11-2021

Будущее Уле Гуннара Сульшера в «Ман Юнайтед» вновь оказалось под вопросом. После серии неудач руководство клуба вернулось к поиску кандидата на замену норвежцу.



По информации «Caught Offside», «манкунианцы» уже определились с новым наставником. Им может стать Брендан Роджерс, возглавляющий «Лестер Сити».



Источник утверждает, что специалист в устной беседе согласился встать у руля «МЮ». Основная загвоздка заключается в сроках начала работы. Роджерс хочет возглавить команду со следующего сезона, в то время как боссы клуба настаивают на том, чтобы он приступил к своим обязанностям в ближайшее время.



6-го ноября «Юнайтед» уступил «Сити» со счетом 0:2 и опустился на 6-е место в таблице АПЛ. От лидера, коим после 11 туров является лондонский «Челси», «красные дьяволы» отстают уже на 9 очков.



