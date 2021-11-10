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Агент хавбека «Боки Хуниорс» прокомментировал информацию о предложении «Зенита»

Дата публикации: 10-11-2021

Алессандро Мессина, работающий с Кристианом Мединой, прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ. Напомним, ранее ряд источников написали, что «Зенит» намерен купить игрока «Боки Хуниорс» за 6,5 млн евро.

«О предложении «Зенита» мне ничего неизвестно. Однако в контракте Кристиана предусмотрены отступные, которые составляют 14 млн евро», - приводит слова Мессины «Sport24».

Ранее ресурс «El Entrasigente» сообщил об интересе петербургской команды к 19-летнему полузащитнику. На запрос «сине-бело-голубых» боссы аргентинского клуба ответили отказом. «Бока Хуниорс» намерен получить за игрока не меньше 13 000 000 евро. Также утверждалось, что «Зенит» планирует улучшить первоначальное предложение.

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