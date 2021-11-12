«Милан» интересуется 16-летним игроком «Баварии»

Дата публикации: 12-11-2021

Николо Скира опубликовал в своем Twitter-аккаунте очередной инсайд. На этот раз журналист сообщил об интересе «Милана» к Дзенану Пейчиновичу, выступающему за «Аугсбург». Примечательно, что ранее в переговоры по трансферу 16-летнего форварда вступил «Байер» (Леверкузен).



Пейчинович связан трудовыми отношениями с «Аугсбургом» лишь до конца сезона. Данную ситуацию в свою пользу намерены использовать команды, желающие приобрести центрфорварда.



Дзенан воспитывался в структуре «Баварии», но построить карьеру в Мюнхене ему не удалось. В 2017 году он перешел в «Аугсбург». Нападающий привлекался к играм за немецкую сборную U16 и U17.



В текущем сезоне он выступает за команду «Аугсбурга» до 17 лет. На его счету 6 забитых мячей в 13 поединках.