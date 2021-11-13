«Милан» следит за прогрессом Кварацхелии

Дата публикации: 13-11-2021

Ресурс «Calciomercato» рассказал о возможном варианте продолжения карьеры Хвичи Кварацхелии.



Источник уверяет, что за грузинским легионером казанского «Рубина» по-прежнему пристально наблюдает «Милан». Игрок интересен Фредерику Массаре и Паоло Мальдини (функционеры клубы).



Ранее итальянцы уже предпринимали попытку договориться о переходе Кварацхелии. «Россонери» направляли «Рубину» запрос касательно трансфера футболиста. Однако обозначенная цена в 18-20 млн евро не устроила «Милан».



Среди других претендентов на Хвичу значатся «Боруссия» (Менхенгладбах), «Тоттенхэм Хотспур» и «Байер».



11-го ноября хавбек отметился дублем во встрече отборочного цикла к ЧМ-22 против Швеции, принеся Грузии победу (2:0).