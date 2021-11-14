«Наполи» активирует пункт выкупа Замбо-Ангисса у «Фулхэма»

Дата публикации: 14-11-2021

Николо Скира пишет, что руководство «Наполи» решило выкупить права на опорника Андре Замбо-Ангисса, который является игроком «Фулхэма».



По информации инсайдера, итальянский клуб воспользуется опцией, позволяющей оформить полноценный переход полузащитника. Данное условие присутствует в соглашении об аренде камерунца. Контракт Андре с неаполитанцами будет рассчитан до середины 2026 года.



Замбо-Ангисса перебрался в «Фулхэм» из «Марселя» в 2018 году. При этом англичане уже дважды отдавали хавбека в аренду: в «Вильярреал» и «Наполи». В нынешнем сезоне он провел 17 матчей (без результативных действий).



Рыночная стоимость камерунца – 25 000 000 евро (согласно ресурсу «Transfermarkt»).