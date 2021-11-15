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Куман претендует на пост главного тренера «Рейнджерс»

Дата публикации: 15-11-2021

Роналд Куман, недавно покинувший пост наставника «Барселоны», вскоре может вернуться к тренерской деятельности. О возможном варианте продолжения карьеры голландца рассказал ресурс «Fichajes».

Источник сообщил, что Куман может возглавить «Рейнджерс». Шотландцы остались без тренера после того, как Стивен Джеррард, ранее возглавлявший клуб, перешел в «Астон Виллу».

58-летний голландец встал у руля «Барселоны» в августе 2020 года. Однако проявить себя в Испании ему не удалось. Единственным трофеем, который Куман выиграл вместе с «блаугранас», стал Кубок Испании 2020/2021.

Начало текущей кампании каталонцы провалили. В итоге 27-го октября боссы «Барселоны» приняли решение расстаться с Куманом.

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