Куман претендует на пост главного тренера «Рейнджерс»

Дата публикации: 15-11-2021

Роналд Куман, недавно покинувший пост наставника «Барселоны», вскоре может вернуться к тренерской деятельности. О возможном варианте продолжения карьеры голландца рассказал ресурс «Fichajes».



Источник сообщил, что Куман может возглавить «Рейнджерс». Шотландцы остались без тренера после того, как Стивен Джеррард, ранее возглавлявший клуб, перешел в «Астон Виллу».



58-летний голландец встал у руля «Барселоны» в августе 2020 года. Однако проявить себя в Испании ему не удалось. Единственным трофеем, который Куман выиграл вместе с «блаугранас», стал Кубок Испании 2020/2021.



Начало текущей кампании каталонцы провалили. В итоге 27-го октября боссы «Барселоны» приняли решение расстаться с Куманом.