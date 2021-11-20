«Ньюкасл» может усилиться экс-футболистом «Зенита»

Дата публикации: 20-11-2021

Аксель Витсель может стать игроком «Ньюкасла». Российским болельщикам бельгиец знаком по выступлениям за «Зенит». В настоящее время он защищает цвета «Боруссии» (Дортмунд).



«Tutto Juve» пишет, что именно «Ньюкасл» может помешать «Ювентусу» приобрести Витселя. Англичане планируют предложить 32-летнему хавбеку сотрудничество в зимнее трансферное окно. Новые владельцы «сорок» надеются привлечь бельгийца зарплатой в 10 млн евро за сезон.



Соглашение Витселя с «Боруссией» завершается ближайшим летом. На данный момент о новом контракте со «шмелями» хавбек не договорился, потому по завершении сезона он, скорее всего, получит статус свободного агента.



В текущем розыгрыше Бундеслиги в активе Витселя 11 игр (без результативных действий).