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«Ньюкасл» может усилиться экс-футболистом «Зенита»

Дата публикации: 20-11-2021

Аксель Витсель может стать игроком «Ньюкасла». Российским болельщикам бельгиец знаком по выступлениям за «Зенит». В настоящее время он защищает цвета «Боруссии» (Дортмунд).

«Tutto Juve» пишет, что именно «Ньюкасл» может помешать «Ювентусу» приобрести Витселя. Англичане планируют предложить 32-летнему хавбеку сотрудничество в зимнее трансферное окно. Новые владельцы «сорок» надеются привлечь бельгийца зарплатой в 10 млн евро за сезон.

Соглашение Витселя с «Боруссией» завершается ближайшим летом. На данный момент о новом контракте со «шмелями» хавбек не договорился, потому по завершении сезона он, скорее всего, получит статус свободного агента.

В текущем розыгрыше Бундеслиги в активе Витселя 11 игр (без результативных действий).

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