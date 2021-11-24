«ПСЖ» обратился к Зидану, опасаясь ухода Почеттино в «МЮ»

Дата публикации: 24-11-2021

После новостей о возможном переходе Маурисио Почеттино в «МЮ» руководство «ПСЖ» начало прорабатывать варианты с его заменой.



Как сообщает «Daily Mirror», парижане уже связались с Зинедином Зиданом. Боссы «красно-синих» уверены, что он отлично справится со звездным составом клуба.



Напомним, Почеттино называют основным кандидатом на замену Оле Гуннара Сульшера, которого боссы «манкунианцев» уволили 21-го ноября. Изначально англичане планировали дождаться лета, чтобы подписать контракт со специалистом. Однако тот согласен уйти из «Пари Сен-Жермен» в любое время.



«МЮ» уже приступил к переговорам с представителями Почеттино. Если сторонам удастся согласовать детали контракта, «красным дьяволам» придется заплатить французского гранду порядка 10 млн фунтов в качестве компенсации.