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СМИ: Рангник согласился возглавить «МЮ»

Дата публикации: 26-11-2021

«The Athletic» утверждает, что «Манчестер Юнайтед» договорился с Ральфом Рангником.

Глава направления по спорту и развитию «Локомотива» согласился стать наставником «манкунианцев». Контракт с 63-летним специалистом будет рассчитан на полгода. По его истечению Рангник продолжит работу в «Юнайтед». На протяжении 2 сезонов он будет консультантом команды.

Теперь англичане ждут ответ от «Локомотива». «Железнодорожники» должны согласиться разорвать соглашение с немецким специалистом.

Рангник находится в структуре московского клуба меньше 6 месяцев. О его назначении было объявлено в июле этого года. Контракт Ральфа с «Локомотивом» рассчитан на 3 сезона. Однако «красные дьяволы» уверены, что для них все завершится благополучно.

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