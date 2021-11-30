Гальярдо может возглавить сборную Уругвая

Дата публикации: 30-11-2021

Николо Скира сообщил, что следующим тренером уругвайской сборной может стать Марсело Гальярдо, в настоящий момент работающий с «Ривер Плейт».



В своем Twitter-аккаунте инсайдер написал следующее: «В Уругвае хотят, чтобы сборную возглавил наставник «Ривер Плейт» Гальярдо. Сейчас стороны обсуждают возможность сотрудничества. Насколько мне известно для него подготовили договор, рассчитанный до 2024 года».



В аргентинской команде Гальярдо работает с 2014 года. Под началом 45-летнего специалиста клуб добился 16 побед и 4 ничьих в 22 играх текущего сезона, что позволило завоевать чемпионство досрочно. Его контракт с клубом действует до конца этого года, после чего он сможет беспрепятственно покинуть «Ривер Плейт».